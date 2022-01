Cour Suprême : Sur 47 recours pour les Élections Locales, l’opposition déboutée sur les 44

La Cour Suprême a examiné 47 recours concernant les listes électorales pour les élections locales du 22 janvier 2022.



Il s’agit des listes jugées non conformes à la loi.



Selon le quotidien Source A, sur 47 recours, l’opposition n’en a remporté que 3.



Dans le détail, après n’avoir empoché que 2 des 22 premiers recours (Matam et Ziguinchor), l’opposition n’a gagné qu’un seul des 25 recours que la Cour d’appel avait déjà tranchés en faveur de l’Administration.



Il s’agit du dossier concernant la commune de Tankanto Escale.



Bref, Antoine Diome et ses services ont remporté les 24 sur les 25 premiers recours.



En effet, la haute juridiction a infirmé un seul au détriment de l’administration.



La Cour Suprême a aussi statué sur les décisions rendues par la cour d’appel de Ziguinchor ? Thiès et Kaolack.



Elle a rejeté les 34 sur les 37 recours déposés par l’opposition.



L’administration a obtenu gain de cause sur les 10 recours déposés.



En résumé, sur 47 recours, l’opposition a perdu les 44.