Covid-19/Aides Alimentaires : Plus de 53 000 kits alimentaires distribués à Tambacounda

Mansour Faye distribue des Kits Alimentaires à Tambacounda

Dans le cadre de la tournée nationale visant la distribution des kits alimentaires, le ministre du Développement communautaire de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye était dans le Sénégal oriental plus particulièrement a Koumpentoum dans la région de Tambacounda. Ce, pour procéder au lancement de la distribution des aides alimentaires destinées à plus de 53 887 ménages.





C’était sous la présence des autorités locales que le ministre du Développement communautaire Mansour Faye a procédé au lancement de la remise des kits alimentaires composés de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires et 10 litres d’huile et 1 paquet de 18 morceaux de savon pour une valeur de 66 000 F Cfa.









« Un million de ménages, environs 10 millions de Sénégalais. C’est dire qu’aujourd’hui, en ciblant 1 million de ménages, le Sénégal aura un registre national unique avec moins de 5% d’erreur d’exclusion grâce à l’implication, à la participation et à l’intégration de l’ensemble des acteurs pour la mise à jour du registre national unique », précise Mansour Faye.





Il souligne également que cet effort est encadré par l’administration territoriale sous toutes ces formes et à toutes les échelles.

Et d’ajouter que ce « travail remarquable» a été réalisé sans aucun bruit encore moins de réclamation.





Par conséquent, il rassure que des solutions seront apportées aux préoccupations des 75 000 personnes titulaires des cartes d’égalité des chances. Il renseigne également que les ménages bénéficiaires de bourses de sécurité familiale, ne figurant pas sur le RNU seront tenus en compte.









Pour finir, l’édile de Saint-Louis indique que toutes les denrées arriveront à destination, et les expéditions seront faites dans une semaine.