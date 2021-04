Covid-19 : Les grands argentiers du G20 intensifient l'aide aux pays pauvres

Les grands argentiers des pays du G20 ont annoncé mercredi une nouvelle extension de six mois, jusqu'à la fin de l'année, du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres durement frappés par la pandémie de coronavirus, lors d'une réunion virtuelle présidée par l'Italie."Nous avons décidé de prolonger l'initiative de suspension du service de la dette des pays les plus vulnérables jusqu'à fin 2021", a déclaré le ministre italien de l'Economie Daniele Franco, ajoutant qu'il s'agissait de la "dernière" extension.Le G20 a soutenu en outre l'initiative du Fonds monétaire international (FMI) d'augmenter l'aide aux pays les plus vulnérables, sous la forme d'une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux (DTS) d'un montant de 650 milliards de dollars.Cette émission, la première depuis la crise financière en 2009, permettra d'augmenter les capacités de prêts du FMI."Nous allons encore intensifier notre soutien aux pays vulnérables pour les aider à relever les défis liés à la pandémie de Covid-19", ont promis les ministres des Finances et banquiers centraux du G20.Le moratoire sur le paiement des intérêts de la dette des pays les plus pauvres avait été décidé par le G20 en avril dernier et prolongé en octobre jusqu'au 30 juin 2021.Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a salué la nouvelle prolongation, tout en appelant les pays du G20 à faire preuve d'une "plus grande transparence"."J'exhorte tous les pays du G20 à publier les termes de leurs contrats de financement, y compris les rééchelonnements", a-t-il dit.L'impact de cette initiative a été assez limité, dans la mesure où les créanciers privés n'y ont pas participé.A ce jour, seuls 46 pays, sur les 73 éligibles, ont demandé et obtenu un report du paiement des intérêts, pour un montant de 5,7 milliards de dollars.En novembre, une nouvelle étape a été franchie avec l'adoption par les ministres des Finances du G20 d'un "cadre commun" pour alléger le fardeau de la dette, initiative qu'ils se sont engagés mercredi à mettre en oeuvre de manière "ouverte et transparente".L'ONG Oxfam a jugé que l'extension du moratoire est insuffisante et "ne fait que reporter le problème": "si l'annulation de la dette ne fait pas partie de la solution, les pays les plus pauvres du monde continueront à se débattre avec les effets dévastateurs de la pandémie".- "Percée" sur un impôt minimal cet été ? -Sur la proposition américaine de relancer le chantier d'un impôt minimal mondial sur les sociétés, les pays du G20 ne se sont pas trop avancés. Ils se sont contentés de déclarer qu'ils restaient "engagés à trouver une solution globale et consensuelle d'ici à la mi-2021"."Il est urgent de parvenir à un accord. L'été est le moment où cela doit se produire, ce serait une percée également pour l'Europe et l'Allemagne", a insisté le ministre allemand des Finances Olaf Scholz.Son homologue irlandais Paschal Donohoe, dont le pays attire des multinationales avec une fiscalité avantageuse, a cependant exprimé des "réserves" face à l'idée d'un impôt minimal mondial.Alors que les négociations sur cette réforme, menées sous l'égide de l'OCDE, avaient échoué à l'automne à cause du blocage américain, le changement d'attitude de la nouvelle administration nourrit néanmoins l'espoir d'un accord à l'été.Les seuils évoqués pour un tel taux minimal vont de 12,5% à 21%.Cette réforme porte sur deux aspects: l'instauration d'un taux minimal mondial, et un système visant à moduler l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réalisés dans chaque pays, indépendamment de leur établissement fiscal.Ce dernier volet concerne surtout les géants de l'internet qui sont nombreux à pratiquer l'optimisation fiscale, en établissant leur siège là où le taux d'imposition est le plus faible.