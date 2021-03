Covid-19 / Variant Britannique : Le Sénégal enregistre son deuxième cas

L'Institut de recherche en santé, de surveillance Épidémiologique et de formations (Iressef) a confirmé, ce dimanche 21 mars 2021, un deuxième cas du variant britannique au Sénégal.Selon l'Iressef, « un deuxième variant britannique a été isolé chez une patiente de nationalité sénégalaise au laboratoire de génomique de l'Iressef ».Pour rappel, la présence de la souche britannique au Sénégal a été révélée le 28 janvier dernier. Un variant plus dangereux et plus contagieux que la première série détectée depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 dans le pays.