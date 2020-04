Covid-19 / Ziguinchor : Polémique autour du quota de riz alloué à la commune

A Ziguinchor, les autorités ne parlent pas le même langage sur le tonnage de riz accordé à la commune. Le secrétariat communal des délégués de quartiers ont dénoncé la baisse de 3 000 tonnes opérée sur le quota de la commune. Sur les 5586 tonnes précédemment allouées à la commune, Boubacar Ba, leur porte-parole, annoncé 3586 tonnes.



Des déclarations battues en brèche par le directeur régional du développement communautaire et de la promotion de l'équité du bassin sud. Selon Bakary Sidy Ndiaye, le quota, hier et aujourd'hui n'a jamais changé. "Depuis la première répartition faite par les autorités centrales, Ziguinchor a toujours bénéficié de 3586 tonnes. C'est ça la vérité des faits. Je ne peux me fier qu'aux chiffres officiels", a-t-il dit.