Cybercriminalité : La coopération internationale pour un nouvel élan

Le Sénégal participe le 6 et 7 Mars 2023 au Maroc à une conférence Internationale sur le thème : "Renforcer la coopération en matière de cybercriminalité et des preuves électroniques en Afrique''.







Les échanges vont tourner pendant deux jours autour du partenariat public privé et la coopération internationale en matière de cybercriminalité et de preuves électroniques en Afrique et conformément aux normes internationales. Afin de donner un nouvel élan aux efforts des pays africains en matière de cybercriminalité, le Ministère de la justice du Maroc et le Conseil de l'Europe ont donc convenu d'organiser conjointement cette conférence.









Le président de la commission des lois ,du travail, de la Décentralisation et des Droits Humains de l'assemblée nationale, des magistrats Abdou Mbow, le Directeur des Affaires Criminelles et des grâces au ministère de la justice Yakham Ben Abdel Kader LEYE, le secrétaire général adjoint du Gouvernement Papa Assane Touré et l'avocat général près de la Cour d'appel de Dakar Ibrahima Ndoye prennent part à cette rencontre.