Daaka de Madina Gounass : Le Khalife Thierno Amadou Tidiane Ba formule des prières pour Macky et le Sénégal

Le Chef de l’Etat s’est rendu au Daaka de Madina Gounass (Département de Vélingara), ce dimanche 30 mai. Macky Sall a rendu visite au khalife de Madina Gounass Thierno Amadou Tidiane Ba. Une visite effectuée en marge de la tournée économique dans les régions de Kaffrine et Kédougou. Selon la source de Seneweb, le président de la République a participé à la séance de Wazifa et a effectué la prière de Timis et Guéwé sur place. Des prières ont été formulées par le guide religieux pour le chef de l’Etat et pour le Sénégal. Il poursuit sa tournée, ce lundi, en se rendant à Kédougou.



Le "daaka" de Médina Gounass, célébré depuis 1942, est une retraite spirituelle organisée chaque année dans cette cité religieuse du département de Vélingara. Il consiste à faire des séances de prière et de lecture du Coran.