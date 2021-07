DAC DE KEUR MOMAR SARR : Macky crée "10 000 emplois" et vise une production de 12 000 tonnes par an

Le président de la République a procédé, ce samedi, à l’inauguration du Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr (KMS) érigé sur une superficie de 5 000 hectares pour un coût de 6,2 milliards Fcfa.



Les travaux ont été réalisés par l’entreprise israélienne Green 2000 sous la supervision du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) dirigé par Pape Malick Ndour.



D’après Le Soleil, "le DAC de Keur Momar Sarr va créer 4000 emplois directs et 6000 emplois indirects". Mieux, "il projette de réaliser, sur 400 ha de terres déjà aménagés, 12 000 tonnes de pomme de terre, de patate et autres produits maraîchers par an".



Le Président Macky Sall a invité les jeunes à s’approprier cet outil "qui s’inscrit dans la vision d’une agriculture sénégalaise plus moderne, plus diversifiée et plus productive" pour assurer notre souveraineté alimentaire.



Le DAC de Keur Momar Sarr polarise 96 villages dans diverses communes pour une population estimée à 23 827 habitants. Il s’agit du troisième DAC mis en service après ceux de Séfa (2 000 ha), dans la région de Sédhiou (sud), et de Kédougou lancés en 2014.