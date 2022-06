Danger sur l'autoroute à péage : Ageroute et Eiffage se renvoient la balle à propos des actes de vandalisme

Le danger est palpable au niveau de l'autoroute à péage, plus précisément à la sortie de Pikine, du fait de la récurrence d'actes de vandalisme que les usagers condamnent avec vigueur.



D’après le quotidien L’Observateur qui donne l'information, la raison est liée à l'absence de garde-fous et de panneaux de signalisation, sciés pour la plupart ou défoncés par les automobilistes.



Face aux risques de blessures, le journal a tenté de situer les responsabilités. Interpellés sur la question, Ageroute et Eiffage se renvoient la balle.



Jointe au téléphone, Reïssa Fall Diop, responsable du département marketing et communication d'Eiffage, martèle : "Je me suis renseignée, mais personne ne sait de quoi il s'agit. Cela ne parle pas à nos équipes". Là où un autre agent d'Eiffage souffle : "Tout ce qui relève de la connectivité de l'automobile à péage est du ressort de l'Ageroute".



Une assertion réfutée par Ibrahima Sall, responsable à Ageroute, qui indique : "Si c'est de l'autoroute à péage qu'il s'agit, cela dépend plutôt d'Eiffage. Tout ce qui relève de la gestion de l'autoroute à péage n'est pas de notre ressort".