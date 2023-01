Déchéance de Mimi Touré: Abba Mbaye s’insurge, Adji Mbergane Kanouté jubile

L'ex-Première ministre du Sénégal Aminata Touré, élue députée du camp présidentiel lors des législatives de juillet avant de prendre ses distances avec le président Macky Sall et son parti, a été déchue de son poste à la suite d'une initiative du camp présidentiel.





"Le bureau de l'Assemblée nationale a voté la déchéance de Mme Aminata Touré" après une saisine du groupe parlementaire du camp présidentiel qui dit avoir constaté la "démission de fait" de Mme Touré de ses rangs, a affirmé le député d'opposition Abba Mbaye.





Dix membres du bureau ont voté en faveur de cette déchéance contre sept, a dit M. Mbaye qui a dénoncé une violation, selon lui, des textes.





Cette "déchéance" et le remplacement prochain de Mme Touré, qui avait été cheffe du gouvernement de M. Sall de 2013 à 2014, a été confirmée par une députée du camp présidentiel, Adjie Mbergane Kanouté.





Sur IRadio, Mme Kanouté a évoqué un "comportement de Mme Aminata Touré à l'encontre du parti présidentiel qui l'a investie" députée, avec lequel "elle n'est plus en phase et qu'elle ne défend plus à l'Assemblée nationale".





Dans un communiqué, Mimi Touré a dit avoir appris son "exclusion de l'Assemblée nationale par le président Macky Sall, en totale violation de la loi".





"Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l'enracinement de la démocratie sénégalaise et contre sa tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable", a-t-elle ajouté dans ce texte.