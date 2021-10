Déclaration à la Candidature à la Présidence du Conseil départemental de Fatick du Dr Diomaye DIENG, Coordonnateur de « Génération républicaine »

Chers camarades de la Coalition BENNO BOKK YAAKAAR et de la Majorité présidentielle,

Chers camarades de Parti (APR)

Chers sympathisants,

Chers amis et fils du Sine,

Distingués invités,





Je rends grâce à Allah (SWT) de m’avoir permis de m’adresser à vous. Je remercie mes parents. Je remercie également Son Excellence Monsieur le Président de la République, Président de la Coalition BENNO BOKK YAAKAAR et de l’APR pour la confiance qu’il porte à ma modeste personne en me confiant la Direction stratégique en charge de la Propreté et de l’Hygiène publique. Je m’évertue quotidiennement à mériter sa confiance. Cela n’est nullement une exception au regard des jeunes promus à des postes de responsabilité sous le magistère du Président Macky SALL qui font des résultats exceptionnels.





En effet, l’estime, l’attention et la confiance qu’il porte à la jeunesse à laquelle je m’identifie fièrement ne sont point à démontrer.

Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer et remercier les responsables politiques du Département de Fatick et mes amis du SINE, ancrés aux valeurs du terroir que sont l’hospitalité, le courage, le ngor et le jom.





Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont tenu à honorer, par leur présence, la rencontre politique du jour initiée par mes amis réunis dans l’initiative « Génération républicaine » (GR).





GR regroupe des militants, des camarades et des citoyens engagés aux côtés du Président Macky SALL aux fins de contribuer, par la réflexion et l’action, à la mise en œuvre de sa politique de développement déclinée dans le Plan Sénégal émergent (PSE). Elle œuvre pour la promotion des initiatives locales de développement économique et social de Fatick en vue de s’impliquer fortement dans l’exécution des politiques publiques.





Notre slogan « ensemble, façonnons notre devenir » procède d’une prise de consciences collective et d’une clairvoyance des efforts consentis par le régime actuel en vue du développement de nos collectivités territoriales.





Mesdames et Messieurs, chers camarades,





Ce concept du Rendez-vous républicain (RVR), qui nous mènera dans d’autres localité, s’inscrit dans un contexte préélectoral où les acteurs expriment les ambitions qu’ils nourrissent pour leurs collectivités en perspective de leur gouvernance.





Faudrait-il le rappeler, chers responsables de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR, chers camarades jeunes, chers sympathisants, les élections territoriales auront lieu le 23 janvier 2022, suite à un consensus national. Il me plait ici de saluer l’esprit d’ouverture dont Son Excellence Macky SALL à fait montre afin d’arriver à cette fin utile, à travers la mise en place d’instances efficaces dans le cadre du dialogue national.





Comme vous le savez, le triptyque : jeunesse- femmes- monde rurale a toujours constitué le pilier de la stratégie de SEM Macky SALL pour répondre aux préoccupations des sénégalais. En réalité, la jeunesse représente l’espoir et le futur. Notre conscience ne nous autorise nullement l’immobilisme et la paresse. Je confirme ici cet espoir et le devoir de le préserver pour l’émergence de nos terroirs respectifs.





Je confirme ici ma loyauté au Président et mon engagement à l’accompagner afin qu’il réalise sa vision d’un Sénégal de tous et d’un Sénégal pour tous. Il n’est plus une nécessité de préciser que le Président de la République a besoin de jeunes pétris qualités utiles pour consolider l’unité nationale et réaliser l’émergence.





Par ailleurs, je reste déterminé sans faiblesse aucune à contribuer à la victoire de notre chère coalition BENNO BOKK YAAKAAR dans notre département.





Dans cette localité mythique (Djilor) qui occupe une place de choix dans l’histoire politique du Sénégal, je déclare ma Candidature à la Candidature à la Présidence du Conseil départemental de Fatick, après l’avoir bien notifiée au Président de l’APR.

Le choix de cette localité est loin d’être fortuit, car pour ceux qui s’intéresse à l’histoire politique du Sénégal, Djilor représente un symbole central qui polarise le royaume d’enfance du premier Président de la République du Sénégal, Léopold Sédar SENGHOR. En guise de reconnaissance du mérite de cette illustre figure qui a tant chanté notre zone, nous avons choisi ce site.





Mesdames et Messieurs, chers camarades,





Je considère que notre département est un bien commun et à cet égard, nous devons unir nos forces afin qu’il soit un creuset des projets et programmes du PSE.





Je soutiens fortement l’implication des jeunes au sein des organes délibérants comme le conseil départemental et les conseils municipaux.

Les élections territoriales présentent des enjeux majeurs. En vérité, elles peuvent être considérées comme les primaires des prochaines élections (Législatives et Présidentielles).





Comme par le passé, la jeunesse a toujours été au front pour assurer au Président et à notre coalition ses merveilleuses victoires.

Pour le compte de notre Département, j’invite la jeunesse à cultiver l’esprit de la démocratie locale. Cet esprit consiste à se conformer à toutes les vertus et valeurs qui fondent notre vivre ensemble, à savoir le respect, l’humilité, la justice, la solidarité et la paix.





Sous ce rapport, la sensibilisation doit être de mise à toutes les échelles pour mener le combat républicain à la base afin d’assurer la victoire à la coalition BENNO BOKK YAAKAAR dans le département. A cet effet, nos échanges ici à Djilor sur l’actualité politique confortent notre engagement à servir notre localité.





A l’image des qualités appréciables et appréciées de notre leader, SEM Macky SALL, nous devons cultiver l’ouverture d’esprit pour mieux répondre aux aspirations des populations. Pour ce faire, le renforcement de capacités est plus que nécessaire.

Pour finir, je précise que mon ambition pour le Conseil départemental de Fatick répond à un double objectif : celle de consolider le leadership du Président Macky SALL et de notre coalition BENNO BOKK YAAKAAR dans toutes les collectivités territoriales, et celle de mobiliser la jeunesse pour participer à la gouvernance territoriale.





Je vous remercie de votre aimable attention.





Docteur Diomaye DIENG

Militant de l’Alliance pour le République (APR)

Conseiller Municipal à FIMELA (Département de Fatick)

Directeur de la Propreté et de l’Hygiène publique

Coordonnateur de « Génération républicaine »