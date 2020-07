DÉCLARATION DE PATRIMOINE : «DEMANDER À MACKY D’EN FAIRE UNE NOUVELLE RELÈVE D’UNE ABSURDITÉ» (ALIOUNE FALL)

L’Assemblée nationale a adopté la loi N° 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Qui est concerné ? Qui ne l’est pas ? Selon les éclairages du journaliste Alioune Fall, qui s’est confié au quotidien national Le Soleil, «Macky Sall n’est pas tenu de faire une nouvelle déclaration de patrimoine», au motif qu’il s’est déjà soumis à cet exercice en 2012.







Le non moins conseiller du chef de l’État de marteler : «Le Président n’a jamais quitté le Palais et n’a jamais quitté son bureau de la présidence de la république. Depuis 2012, il est dans les mêmes charges publiques. Donc, lui exiger une nouvelle déclaration de patrimoine, avant de poursuivre sa mission, cela relève d’une absurdité radicale».





Et Alioune Fall, toutes griffes dehors, d’en rajouter une couche : «Les ministres qui ont fait leur déclaration de patrimoine sous la présidence de Macky Sall, quelle que soit l’année, ne sont plus en cause aujourd’hui. Ceux dont on parle, ce sont ceux qui ne l’ont jamais fait».