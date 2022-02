Déclaration de politique locale et de patrimoine : Les exigences du Forum civil aux nouveaux maires

Abdoulaye Diop, Forum Civil

Le Forum civil se veut clair avec les maires. L’organisation de la société civile exige des nouveaux maires élus lors des élections locales du 23 janvier 2022, de faire une déclaration politique locale, ainsi que l'état de leur patrimoine, dès leur installation.





Sur Rfm, Abdoulaye Diop du Forum civil précise : «Les maires, une fois élus, doivent faire une déclaration de politique locale devant leurs administrés. Ils doivent également décliner leur vision et stratégie durant leur mandat. Cela permettrait d'éviter le pilotage et le tâtonnement expérimental. Le Premier ministre, une fois élu, fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Donc, pourquoi pas les pouvoirs locaux, à savoir les maires et les présidents des conseils départementaux ? Même si ce n'est pas institutionnalisé. Je trouve que c'est une très bonne pratique, surtout pour la transparence. Nous demandons aussi qu'il y ait une réddition de comptes des maires sortants à la place des règlements de comptes.»





Pour éviter des cas de détournement et autres malversations, Abdoulaye Diop invite les maires élus à faire une déclaration de patrimoine, à l'entame comme à la fin de leur mandat.