Défaite de la coalition Bby aux élections locales : Le décryptage du politologue Moussa Diaw

Moussa Diaw, politologue

A l’issue du scrutin de dimanche dernier, Moussa Diaw, enseignant chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est revenu sur les défaites de la coalition Benno Bokk Yakaar dans plusieurs localités. Interrogé par "SourceA" dans sa livraison de ce mardi, l’analyste politique estime que le chef de l’Etat doit décrypter le message des Sénégalais.





"La mal gouvernance a été l’un des facteurs de la défaite de la Coalition présidentielle. On a vu, justement avant les élections, des dysfonctionnements au niveau du trésor public, des détournements au niveau de la Poste finance, de la Lonase alors que les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés", constate Moussa Diaw