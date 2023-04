DÉFAITE DE MACKY SALL AUX LOCALES ET AUX LÉGISLATIVES A THIÈS: À l’origine, un «vil complot» contre Idrissa Seck

Au sortir des élections locales du 31 janvier 2022, après la débâcle de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY), le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, était monté en première ligne, car sachant que le président Macky Sall comptait sur son leadership pour renverser la vapeur dans la capitale du Rail.







Le président de Rewmi a alors entrepris de mouiller le maillot, en recevant tous les ténors de la mouvance présidentielle à Thiès et les a convaincus de la nécessité d’instaurer une dynamique unitaire de la famille présidentielle. Naturellement, tous ses interlocuteurs lui avaient manifesté leur disponibilité à travailler la main dans la main, de concert avec lui, pour donner la victoire à la majorité présidentielle aux prochaines échéances électorales.





Hélas, tout ce beau monde a trahi le leader de Rewmi, puisque presque aucun de ces responsables politiques n’est descendu sur le terrain durant la campagne électorale pour les Législatives du 31 juillet dernier.





Du coup, Idrissa Seck s’est retrouvé au centre d’un complot qui a entraîné la défaite de Benno Bokk Yaakaar à Thiès.





Pour la reconquête de la ville aux deux gares aux Législatives dernières, le président du CESE avait tendu la main à tout le monde, reçu tous les leaders de la coalition présidentielle après être allé vers eux.





Malgré tout, sa démarche politique unitaire n’a pas été sanctionnée positivement. D’où l’interrogation de cet observateur de la scène politique locale : «Qu’est-ce qui explique le fait que le ‘’Mburu ak Soow’’ n’a pas fonctionné ?» Racine Mbodj se dit d’autant plus étonné de la défaite du camp présidentiel qu’«Idrissa Seck a beaucoup progressé entre les Locales et les Législatives pour avoir cette fois-ci gagné dans son bureau et son centre de vote. Ce qui voudrait simplement dire que les Thiessois tiennent encore à leur ancien Premier ministre».





Mais, pense-t-il, «c’est le système Idy qui n’est pas bon avec la promotion du ministre Yankhoba Diatara, des trois anciens maires ‘rewmistes’ des communes Est, Ouest et Nord, ainsi que de beaucoup d’autres responsables de BBY qui, malgré les strapontins qui leur ont été octroyés, ont été invisibles sur le terrain».