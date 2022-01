Défections à Kaolack : Bby perd deux responsables à quelques jours des élections

Deux investis de BBY rejoignent Serigne Mboup

À quelques jours des élections territoriales du 23 janvier, deux investis de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack ont claqué la porte de la mouvance présidentielle. Après Dethié Ndao de "Kaolack Ca Kanaam, c’est Abdoulaye Khouma de la plateforme "Doomi Kaolack" qui vient de donner une consigne de vote en faveur du candidat de la coalition Ànd Nawlé Ànd Liguey Serigne Mboup.





Très en verve, M. Khouma a posté sur sa page Facebook officielle un message sans ambiguïté. "Ce dimanche 23 Janvier 2022", à l’instar des autres localités du pays, nous sommes appelés à élire ceux qui auront la lourde et noble mission de diriger les destinées de notre chère Kaolack durant les cinq (5) prochaines années.





Ne cédons pas donc aux promesses mirifiques de ces vendeurs d’illusions qui pensent qu’avec l’argent, on peut tout régler, tout avoir, ne serait-ce que, piétiner votre dignité. Kaolack doit changer mais, évitons de le basculer entre les mains d’aventuriers, d’apprentis politiciens. Le meilleur choix, le choix judicieux pour Kaolack, c’est bien Serigne Mboup. J’appelle tout le monde à voter et fait voter la Coalition " And Nawlé And Liguèy " a-t-il avancé sans sourciller.