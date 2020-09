Défense et sécurité : Un nouveau camp militaire implanté à Sokone

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a inauguré, ce mardi 15 septembre, le camp de Nemanding (Sud Sokone), en présence du chef d'Etat-major général des armées (Cemga), le général de corps aérien Birame Diop.





L'implantation de ce cantonnement entre dans le cadre de la volonté des plus hautes autorités du pays de densifier le maillage territorial des unités, afin de s'adapter à l'évolution du contexte stratégique régional et répondre davantage aux besoins des populations en matière de sécurité, selon la Dirpa.





L'unité qui sera déployée dans ce nouveau camp baptisé feu colonel Momar Talla Fall permettra, en liaison avec les autres forces de défense et de sécurité, de lutter avec plus d'efficacité contre l'insécurité et les menaces transfrontalières dans les régions du Centre, d'après la même source. Celle-ci de renseigner qu'elle permettra également de mieux opérer avec les unités de la République de Gambie, dans le cadre de la coopération transfrontalière.