Délivrance de Certificats de Résidence à Plateau : Pastef accuse le maire Alioune Ndoye …

Le Maire Alioune Ndoye accusé d'être seul signataire de certificats de résidence

Les militants de Pastef Plateau accusent le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye de s’autoproclamer seul signataire de documents administratifs à savoir les certificats de résidence. Selon les camarades de Abass Fall, « le maire, sans aucune base légale, s’est autoproclamé seul signataire de ce document administratif. Il a ainsi de facto dessaisi les officiers d’état civil, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie ainsi que les préfectures de leur compétence à délivrer les certificats de résidence », accusent-ils dans une déclaration reçue par Libération online.





De leur avis, « cela constitue en toute vérité une velléité de blocage dans la délivrance desdits certificats et une volonté de favoriser ses militants au détriment des autres sur qui ils n'ont aucune emprise. C'est une rupture d'égalité dans la délivrance des certificats de résidence ».





Ainsi, poursuivent-ils, « Alioune Ndoye comme ses compagnons de Bby, fidèles à leurs habitudes, s'illustrent ainsi dans ce qu'ils savent le mieux faire: frauder et encore frauder pour gagner sans gloire et sans vergogne des élections ».