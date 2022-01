Démarrage du vote : Entre incidents, retards et absence du personnel (Wanep)

Des manquement signalés par Wanep

La Cellule de veille électorale chargée de la coordination du Wanep a reçu de ses 160 moniteurs et observateurs déployés sur le terrain des informations. En effet, "sur l'ensemble des bureaux de vote observés, 60% (95 bureaux sur 158) ont respecté l'heure d'ouverture (8 h 00), Toutefois, il faut noter de légers retards qui vont de 1mn à 1 h 25mns. Le plus grand retard a été note à l'école élémentaire Chérif 2/Diorga Chérif, bureau de vote N° 13, dans la commune de Rufisque-Nord où le vote a démarré à 9 h 25". Concernant la disponibilité et le fonctionnement du matériel, l'entité note: "Dans l'ensemble des bureaux de vote observés, le matériel technique était disponible. Il s'agit des urnes, des isoloirs, de l'encre indélébile, des bulletins de vote, des listes d'électeurs, etc. Par ailleurs, les bureaux de vote sont pour la plupart accessibles aux couches vulnérables (femmes enceintes, personnes vivant avec un handicap, personnes âgées, etc.)"





Autre point noté dans le communiqué du Wanep, le personnel des bureaux de vote qui, de façon générale est présent. Toutefois, dans certains bureaux observés, l'on note à l'heure d'ouverture officielle, l'absence de certains représentants de la CENA et de certains représentants de candidats.





À l'ouverture des bureaux de vote, on note la présence des représentants des candidats à hauteur de 65% (103 bureaux sur 158 observés).