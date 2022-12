[Vidéo] Démarrage prochain de la vente des cartes APR à Mbacké : Note de précisions

Aly Ngouille Ndiaye, superviseur de la vente de Cartes Apr Mbacké

1. Le département de Mbacké et les responsables politiques ont réservé un accueil chaleureux aux superviseurs de l’APR venus transmettre un message du Président de la République, Chef politique de l’APR.





2. Cette réunion présidée par le Ministre Aly Ngouille Ndiaye, s’est bien déroulée du début à la levée de la séance,en présence du Maire de la ville de Mbacké, Ministre Gallo Ba et d’autres responsables politiques du département.





3. Au théâtre de verdure, samedi matin, les militants de l’APR sont venus en masse, accompagner leurs élus locaux: maires, députés, ministre-conseiller, responsables, chefs religieux, et plusieurs d’entre eux ont pris la parole et apprécié le choix porté le superviseur en chef, Ministre Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier a lu la lettre du Président Macky Sall adressée aux militants, rappelant les quotas de ventes de cartes par commune et il a exhibé le spécimen de la nouvelle carte APR.





Puis, dans une démarche inclusive, les militants se sont inscrits volontairement. L’émissaire, ses collègues superviseurs, et le public ont écouté parler 27 orateurs.





4. À la fin de toutes les interventions, le Ministre Aly Ngouille Ndiaye, a tiré une synthèse globale des prises de parole, pour stabiliser les principales demandes formulées par les uns et autres recommandations par d’ orateurs.





5. Debout,après une conclusion et face à l’assemblée souveraine, le Ministre, président de séance a posé une question: Voulez-vous qu’on rouvre une seconde liste d’orateurs ou pensez-vous que ce n’est la peine si, toutes les préoccupations ont été dites ?





La majorité de l’assemblée a décidé de mettre fin à cette rencontre. Ainsi décidé l’émissaire du Chef du parti APR, a levé la séance, en accord avec les responsables politiques.





Par la suite, un point de presse a été tenu sur les lieux. Signalons, qu’après la levée de la séance, une bagarre entre jeunes du parti a éclaté.





(Voici la vidéo de la fin de séance )