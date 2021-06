Démission collective à l’Afp: La coordination de l’Amérique du nord claque la porte

C’est la saignée à l’Alliance des forces pour le progrès (Afp) qui ne dispose désormais plus de cellule en Amérique du nord. En effet, les progressistes de la coordination nord-américaine viennent de déposer une démission collective.Dans la lettre qu’ils ont adressée à Moustapha Niasse, dont Seneweb a reçu copie, le coordinateur Barham Thiam et ses camarades soutiennent avoir « perdu espoir ».« C’est avec beaucoup de regret que la Coordination Alliance des Forces de Progrès (AFP) Amérique du Nord présente sa démission collective au Parti, à partir de la réception de cette lettre », annoncent-t-ils.Une décision qui intervient juste quelques heures après la conférence de presse au cours de laquelle leur désormais ex-leader, Moustapha Niasse (82 ans) a promis de céder le témoin à la relève en 2022.« Monsieur le secrétaire général, après des décennies de militantisme, d’engagement et de lutte au sein de l’AFP, il est malheureux de constater que ce Parti que nous avions créé ensemble, n’incarne plus les valeurs et les principes qui donnaient de l’espoir aux Sénégalais », constatent-ils pour le déplorer.Barham Thiam et Cie signalent qu’ils s’agit d’une décision « mûrement réfléchie », « elle est loin d’être hasardeuse » , justifient les progressistes démissionnaires qui signalent que « c’est la suite logique de plusieurs alertes faites depuis des années sur la gestion criarde du Parti ».Selon eux, « l’AFP ne fait plus rêver, parce que le Parti est malade de sa gestion, malade de ses orientations et même malade dans la coalition ». Pire encore, « dans ses actions de tous les jours, l’AFP ne tient pas compte des opinions et ambitions des jeunes qui ont mené toutes les batailles pour faire exister et implanter le parti à travers le pays et à l’étranger ».Cette démission collective vient porter un gros coup au parti, en ce sens qu’elle confirme les incertitudes qui planent sur l’après Moustapha Niasse.