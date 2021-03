Démission de Serigne Samath Mbacké Cheikouna: Les "Patriotes" de Touba réagissent

Réaction des Patriotes de Touba

La coordination communale de Pastef/Touba est sortie de sa réserve suite à la démission d'un des leurs. Serigne Abdou Samath Mbacké Cheikouna a lâché Ousmane Sonko pour rejoindre l'Alliance Pour la République (Apr). Le petit-fils de Serigne Abdou Lahad Mbacké avait lancé des piques à l'endroit de son ex-leader lors de son ralliement.





Les "Patriotes" de la cité religieuse sous la houlette de leur coordonnateur, Serigne Cheikh Thioro Mbacké n'ont pas raté le chef religieux démissionnaire. Face à la presse, ces partisans du leader de Pastef n'ont pas mis de gants pour tirer sur leur désormais ex-camarade de parti.





" Ce monsieur n'a pas deux personnes derrière lui. Il n'a occupé aucun poste et n'a été membre d'aucune instance de Pastef Touba. Serigne Abdou Samath Mbacké Cheikouna n'est même pas connu par les militants de Pastef Touba", a déclaré le chargé de communication du parti.





Le Professeur Babacar Sarr est convaincu que le ralliement du marabout vers l'Apr ne va jamais impacter leur formation politique. Selon lui, le démissionnaire n'était qu'un seul sympathisant et il ne détient même pas une carte de membre.





" Nous voulons apporter certaines précisions suite à la sortie de Serigne Abdou Samath Mbacké. Ce dernier n'était ni le cerveau du parti à Touba, ni un membre parce qu'il n'a jamais eu une carte. Mais il était juste un sympathisant. Nous le défions de montrer sa carte de membre", a-t-il démenti.





"80 millions, un véhicule et un passeport diplomatique proposés à Serigne Thioro Mbacké pour qu'il lâche Sonko"





Selon les "Patriotes" de Touba, leur ex camarade a été financé pour qu'il déstabilise leur parti au niveau local. Mais c'est peine perdue d'après leur chargé de communication. " Pastef/Touba est dirigé par des hommes de conviction, très engagés. On a proposé à notre coordonnateur, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, 80 millions F cfa, une véhicule de type 4×4 et un passeport diplomatique pour qu'il tourne le dos à Ousmane Sonko. Mais il a refusé catégoriquement ", révèle Babacar Sarr.





Abondant dans le même sens, le coordonnateur de Pastef/Touba a confirmé Seneweb qui révélait hier que le démissionnaire n'a fait que quelques mois dans le parti de Ousmane Sonko.









" Abdou Samath Mbacké Cheikouna n'était ni le point focal de Sonko ni son coordonnateur à Touba. Ainsi la relation entre notre leader et Serigne Mountakha ne le concerne pas ", a-t-il précisé.