Démissionnaire du Rewmi : Mouhamadou Dieng rejoint Dissso Ak Askan Wi de Déthié Fall

Récemment démissionnaire de Rewmi, Mouhamadou Dieng a décidé de rejoindre le Parti Républicain pour le Progrès/DISSO Ak ASKAN WI dirigé par Déthié Fall, un ancien de Rewmi.





M Dieng justifie son choix par deux éléments clés : le leader et le parti.





Dans un communiqué parvenu à la presse,M Dieng explique,’’ son profil, passé au tamis, comme constaté et témoigné par bon nombre de sénégalais - qu'il est aguerri, travailleur, expérimenté, vertueux, rigoureux, digne, courageux, avec un sens élevé de patriotisme et de dévouement pour le Sénégal. Du haut de ses 16 ans d'engagement politique constant, il est comme cet avocat qui n'a eu de client que le peuple’’ soutient le nouveau militant du PRP/ DIsso AK Askan Wi qui ne tarit pas d’éloge sur la personne de Dethie Fall.





Ainsi, poursuit-il, ‘’le Président, l'Honorable député Déthié FALL incarne à mieux l'intersection des axes de la densité intellectuelle et d'une haute culture générale, de la rigueur et de la précision, du vécu et de la vertu politiques, de l'expérience et l'expertise avérées et reconnues dans le secteur privé tant au plan national qu'international’’.





De l’avis de Mouhamadou Dieng,’’face aux défis de notre époque - de l'exploitation future de l'or noir, de la territorialisation des politiques publiques, du chômage endémique des jeunes, de l'insécurité dans le pays comme dans la sous-région, de la précarité de la vie des retraités, de la modernisation du secteur informel et du développement du secteur privé, de la restauration de notre souveraineté totale, de l'urbanisation de nos villes et villages, du dérèglement climatique avec ses cortèges de conséquences - il faille d'avoir un leader et une équipe à mieux d'appréhender tous les contours problématiques et d'impulser, dans la rigueur, un développement réel et durable au profit de l'intérêt général’’.





Enfin, conclut-il, ‘’Disso Ak Askan Wi résume parfaitement la pensée politique de ce parti : Disso fepp, Disso ak gneup, Disso ci lepp. Ensemble, pour Diissoo ak gneup, Dissoo fepp, Diisso cii leipp. And Disso ak Askan Wii, nguir nderignou Askan Wii’’, fait-il savoir.