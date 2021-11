[Audio] Démocratie des temps modernesMamd (Par Assane GUÈYE)

L'Amérique ne choisit pas par hasard. Objectifs ou subjectifs, ou les deux à la fois, ses choix se justifient toujours par sa propre vision du monde et la défense de ses intérêts. En tous lieux et en toutes circonstances. Pas de place à l'improvisation diplomatique. Elle n'est pas la première puissance économique et militaire de la planète pour rien. Et Tony Blinken de son nickname (surnom) n’est pas un inconnu au bataillon diplomatique pour avoir occupé la fonction de Secrétaire d’Etat adjoint de 2015 à 2017, durant la présidence de Barack Obama. C’est cet homme expérimenté qui épaule aujourd’hui – diplomatiquement parlant - Joe Biden, lui-même vice-président d’Obama avant de devenir Président des Etats-Unis. C'est à ces différents niveaux qu'il faut lire et comprendre le choix du Sénégal parmi les pays africains que visite cette semaine le Secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken.





Que le Sénégal soit retenu comme seul pays francophone du continent et d'Afrique de l'Ouest pour figurer en bonne place dans l'agenda du chef de la diplomatie américaine, tient à une raison très simple. Le pays de la Teranga est considéré par Washington comme un exemple de stabilité démocratique. Pour autant, l’Administration Biden n'est pas sourde aux alertes émanant le plus souvent des opposants, de la société civile et des médias. Ainsi, de Nairobi, la capitale kényane qui constitue la première étape de son périple, Antony Blinken a, d'entrée de jeu, annoncé la couleur et la tonalité de la diplomatie américaine de l'immédiat après-Donald Trump. Son invite aux Africains à être « vigilants face aux menaces croissantes contre la démocratie », en dit long. Aucune démocratie n'est parfaite. Et le Secrétaire d'Etat américain n’hésite pas à enfiler le costume de « lanceur d'alerte » tout en se gardant bien cependant, de s'ériger en donneur de leçons. N'est-ce pas lui-même qui reconnaît que « les États-Unis ne sont guère à l'abri de ce défi ». Avant d'avouer, selon ses propres mots, « à quel point » la démocratie américaine elle-même peut être fragile. Allusion à peine voilée au feuilleton Trump lors de la dernière course à la Maison blanche avec comme image d'Épinal qui a fait le tour du monde : l'assaut contre le Capitole des partisans de l'iconoclaste président Trump, donneur d’ordre qui refusait de reconnaître sa défaite.