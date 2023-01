Démocratie: Pr Moustapha Samb passe au crible la vie politique sénégalaise de Wade à Sall

« Médias et contestations populaires au Sénégal », la démocratie au cœur des mutations sociales », c’est le dernier livre publié par le docteur Moustapha Samb. Cet ouvrage édité par Nègre international retrace la vie politique sénégalaise de 2000 à 2012 soit les alternances Abdou Diouf-Abdoulaye Wade et Abdoulaye Wade-Macky Sall tout évoquant le premier septennat du président Sall de 2012 à 2019.



“Cette analyse retrace la naissance de plusieurs collectifs d'autodéfense qui sont de nouveaux acteurs de la contestation contre la vie chère et les dérives politiques issues des réformes et changements constitutionnels”, évoque la page de garde. L’actuel directeur du Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur les Médias et la Communication (GIRMEC) a donc, tout au long de ce livre axé sa réflexion sur les mutations démocratiques au Sénégal avec en filigrane l'implication des acteurs médiatiques en l'occurrence les journalistes et d'une société civile de plus en plus organisée.