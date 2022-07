[Video] Déroulement du scrutin à Touba : "la situation globale est satisfaisante" (Sous-Préfet)

Deroulement du scrutin à Touba

C'est sous un ciel nuageux que le scrutin se déroule actuellement sans incident notable dans le département de Mbacké. Mais ce n'est pas encore le rush au niveau de certains centres de vote visités par Seneweb.









Toutefois le sous-préfet de Ndame a fait le bilan global après une visite de terrain.









" Nous nous réjouissons du fait que, présentement, tous les bureaux de vote fonctionnent normalement, il n'y a aucun incident qui a été signalé. Nous avons fait le tour depuis 07h , mais la situation globale est satisfaisante. Sur l'ensemble de l'arrondissement tous les bureaux de vote fonctionnent et cela été certifié par la gendarmerie et la police qui sont au niveau des autres communes", rassure Babacar Ibra Mar.









Selon le représentant de l'exécutif au niveau de l'arrondissement de Ndame, le centre de l'université Darou khoudoss comptabilise 95 bureaux de vote.