Des «irrégularités» à Pikine: Wallu Sénégal engage un combat politico-judiciaire

Les élections locales se poursuivent à Pikine et se jouent désormais sur le terrain de la justice. Pour cause, la Grande coalition Wallu Sénégal a commis un pool d’avocats pour réclamer sa «victoire». Laquelle a été officiellement donnée au maire sortant de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Abdoulaye Timbo.











En fait, des «irrégularités» ont été portées et contestées par le représentant de la Grande Coalition Wallu Sénégal au niveau du Président de la Commission départementale de recensements des votes.









«L’ensemble de ces irrégularités porte sur un décompte de cumul de vingt-cinq mille (25 000) voix qui a permis de renverser la large victoire de la Grande Coalition Wallu Sénégal au profit de la coalition BBY. Au regard de toutes ces irrégularités la Grande Coalition Wallu Sénégal portera à la fois le combat judicaire et politique», lit-on dans le communiqué signé par le Docteur Cheikh Dieng. Il ajoute: «au plan judiciaire un pool d’avocats a été commis par la coalition pour rétablir les populations de Pikine dans leur droit légitime et au plan politique la coalition s’engage avec les responsables du département et appelle l’ensemble des autres forces politiques démocratiques et sociales à prendre en charge cette lutte juste, en particulier elle demande à toutes les listes des communes qui ont contribué à la grande victoire de la Grande Coalition Wallu Sénégal ainsi qu’aux populations concernées à la résistance pour défendre leurs suffrages injustement confisqués par Macky Sall».

Dr Cheikh Dieng et Cie déclarent que ce dernier et son appareil politique «viennent de se signaler à nouveau de leur stratégie d’accaparement et d’holdup électoral».

Selon eux, la coalition BBY se jette dans un processus dangereux de confiscation de la volonté populaire exprimée lors de ses élections départementales à la ville de Pikine.









«Cette tentative scandaleuse de confiscation électorale mal préparée, maladroite par des agissements frise le ridicule et montre le niveau d’amateurisme des poulains de Maky sall », accusent-ils. «En utilisant encore une fois l’administration et la justice, disent-ils, la coalition BBY tente de s’agripper à la victoire large et incontestable de la Grande Coalition Wallu Sénégal».









Ils ont ainsi rappelé«les nombreuses irrégularités» constatées lors des travaux de la Commission départementale de recensements des votes.









A les en croire, il s’agit d’attribuer un score nul (000) à la coalition Wallu Sénégal dans plusieurs bureaux dans des communes dont le Maire sortant est de cette coalition comme à Mbao. «Dans de nombreux bureaux de votes, le nombre de voix attribué aux coalitions est largement supérieur au nombre de suffrages valablement exprimés ; faits notés dans les localités de Pikine Nord, Dalifort, Siccap Mbao, Tivaoune Diack Sao, Keur Mbaye Fall, et Pikine Est, pour ces irrégularités notées, on a demandé en vain l’annulation de ces PV », soutiennent-ils.









Il y a aussi «l’annulation des bureaux de votes dont les PV de la liste ville dans les communes de Djida Thiaroye Kao, Fass Mbao et Thiaroye Gare, ou la coalition BBY a largement été battue sur la liste Ville, ont mystérieusement disparu et non pas été reçus par la commission départementale de votes ni par la CEDA. Faits étonnants, ces mêmes PV de bureaux ont été reçues en ce qui concerne les listes des communes». Ce, en sus de la «comptabilisation de PV de bureaux de vote par la Commission départementale de recensements des votes dont des coalitions en compétition ne sont pas mentionnées ni sur le PV encore moins leurs scores obtenus ; pour ses coalitions le score nul (000) leur est attribué d’office par la commission en lieu et place d’annulation de PV ; ces cas d’’’omissions mystérieuses’’ de listes de coalitions en compétition n’ont jamais concerné la coalition BBY».