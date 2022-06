Des magistrats attaqués par Sonko : Le Forum du justiciable prend la défense du juge Demba Kandji et Cie





En conférence de presse hier, le leader du Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, n’a pas raté certains magistrats, dont le juge Demba Kandji, Serigne Bassirou Guèye et Antoine Félix Abdoulaye Diome.



Selon ce membre de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), ces derniers «sont dangereux pour ce pays ». «Nous combattrons Macky Sall sur son terrain. Et je salue le courage des jeunes magistrats (…). Nos forces de défense et de sécurité, vous n'êtes pas des criminels», a toutefois lancé le chef de file des patriotes.



Une sortie qui n’a pas plu au Forum du justiciable. Son Bureau exécutif «condamne avec véhémence les propos discourtois tenus à l’encontre de certains magistrats par certains leaders politiques».



«Le Forum du justiciable alerte et dénonce cette tentative malheureuse et fâcheuse de vouloir diviser la magistrature en de bons ou de mauvais magistrats, selon que tu sois jeune ou ancien magistrats. Les jeunes et les anciens magistrats sont tous régis par les mêmes règles d’éthique, déontologiques et principes qui fondent leur corps. La magistrature constitue un corps indivisible et homogène», a rétorqué Babacar Ba et Cie, dans un communiqué reçu ce vendredi 24 juin.



Par ailleurs, le Forum du justiciable invite les acteurs politiques à éviter de jeter le discrédit sur l’institution judiciaire que nous devons tous respect et considération.