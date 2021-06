Désenclavement de l’Île à Morphil : Les travaux de la route Diattar-Halwar lancés

(Podor, envoyés spéciaux)







L’enclavement des localités de Diattar, Halwar et environs (Podor) ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir pour les populations. En effet, le Chef de l’Etat, en tournée économique dans le département depuis samedi 12 juin, a lancé les travaux de réhabilitation de la Nationale 2 entre Ndioum, Ourossogui et Bakel et désenclavement de l’Île à Morphil et la construction de la route Diattar-Halwar. La cérémonie s’est tenue, ce dimanche 13 juin, en présence des ministres Cheikh Oumar Anne, Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Hott, Mansour Faye, du maire de Podor, des populations, entre autres.





Un projet de plus de 17 milliards





D’un coût global de 17 milliards 100 millions de francs Cfa, financé par la Badea, ce projet est un linéaire de 42 kilomètres avec 7,20 mètres de largeur. Il vise à « favoriser le développement économique et social, éradiquer la vulnérabilité des couches les plus démunies, éliminer l’exclusion sociale et la discrimination, diminuer les inégalités, réduire le temps de parcours, les coûts d’exploitation des véhicules et améliorer la mobilité et la sécurité des usagers, entre autres.