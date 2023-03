Déthié Fall : “Trop c’est trop !”

Les forces de l'ordre ont dressé des barrages dans les rues menant au domicile de Ousmane Sonko, ce jeudi. Un cordon de policiers en tenue anti-émeutes a interdit le passage au véhicule de M. Sonko au bout de sa rue à la sortie de chez lui dans la capitale, ont montré des images diffusées en direct sur les réseaux sociaux.





Après un bref échange, M. Sonko est rentré chez lui. Cette situation a été condamnée par Déthié Fall, allié de Ousmane Sonko au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. “Trop c’est trop!”, s’est-il exclamé. “Je dénonce avec la dernière énergie cette pratique inexplicable et incompréhensible contre le Président Ousmane Sonko.