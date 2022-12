Dethié Fall: " Macky Sall a retenu les deux députés à cause de la motion de censure"

"Ce n'est pas responsable de retenir Massata Samb et Mamadou Niang, deux députés impliqués dans une bagarre à l'Assemblée nationale pendant la session budgétaire", a dénoncé Dethié Fall de la coalition Yewwi Askan Wi.





Pour lui, la Justice doit suivre la procédure et respecter les libertés de ces parlementaires qui bénéficient d'immunité parlementaire et qui ont eu la descence d'aller répondre à la Dic dès l'instant qu'il y a eu mandat d'amener.





Pour le leader du PRP, c'est simplement parce qu'il ya une motion de censure qu'il les retient. "Si Macky Sall pense que retenir ces deux députés est la clé pour empêcher la motion de censure contre le gouvernement de passer il se trompe. Ce qui se passe avec ces jeunes députés est contre la loi ", a dit Dethié Fall.