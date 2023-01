Déthié Fall : "Macky Sall ne peut plus continuer à choisir à la place des Sénégalais les candidats à une élection présidentielle"

"J’apporte mon total soutien à mon ami et frère le leader de Pastef le Président Ousmane Sonko". Ainsi s'exprime le leader du Parti républicain pour le progrès (PrP), Déthié Fall dans le dossier judiciaire qui oppose le "Patriote" en chef à la masseuse Adji Sarr.

Il voit derrière le procès qui annonce, une volonté d'empêcher Ousmane Sonko d'être candidat en 2024.





"Le Président Macky Sall ne peut plus continuer à choisir à la place des Sénégalais les candidats à une élection présidentielle. Cette pratique d'un âge dépassé doit être combattu avec tout l'engagement que cela nécessite" insiste l'ancien parlementaire dans une note reçue.