Détournements d’engrais subventionnés par l’État : Le président de la coopérative de Kouthia Gaydi condamné

Une affaire de détournement d’engrais subventionnés par l’Etat du Sénégal et destinés aux populations de la commune de Kouthia Gaydi dans le département de Koumpentoum a été mise à nu par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda.















Keba Ndao, âgé de 39 ans, Président de la coopérative de ladite localité et son acolyte Sadio Ndao, 39 ans, ont été arrêtés puis condamnés par le tribunal de grande instance de Tambacounda à 2 ans dont 6 mois de prison ferme et une amende de 2 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts.













Les mis en cause avaient subtilisé 105 sacs d'engrais qu'ils ont revendus à des paysans d'autres localités à 15 500 francs le sac.













Il a fallu l'interpellation de de ces acheteurs par les éléments de la section de recherches de la gendarmerie pour que les mis en cause soient démasqués alors que les engrais étaient uniquement destinés aux populations de Kouthia Gaydi.