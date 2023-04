Développement des territoires, inondations : Le plaidoyer de Serigne Mboup auprès des ministres Mamadou Talla et Issakha Diop

Une délégation de l'équipe municipale dirigée par le Maire Serigne Mboup s’est rendue auprès du ministre des Collectivités territoriales Mamadou Talla, hier, pour des échanges concernant la commune de kaolack.



Serigne Mboup, qui était accompagné des ses adjoints, Mbaye Ngom et Fatou Seck, a fait un plaidoyer auprès du ministre, pour que les conditions de travail des agents municipaux soient relevées. Il a ainsi demandé à Mamadou Talla d'accompagner la commune de Kaolack, dans le cadre du développement des territoires, mais aussi d'augmenter le portefeuille, pour pouvoir augmenter les services civiques, l'assainissement, le renouvellement du foncier bâti, entre autres. Il a évoqué le plan 2035, afin qu'un accompagnement du ministère puisse se faire.



Le Maire a par ailleurs abordé avec le ministre les changements qu'il y a eu sur les décrets concernant la fonction publique locale. Toujours lors de cette entrevue, Serigne Mboup s’est dit prêt à accompagner les employés municipaux, mais aussi à défendre les objectifs définis dans son programme pour le développement de Kaolack. Il a, en outre, discuté de sujets tels que le projet initié par le ministère de moderniser et digitaliser l’état-civil. Dans ce sillage, Serigne Mboup souhaite que Kaolack soit une ville expérimentale.



Dans l'après-midi, le Maire et sa délégation ont rendu visite au ministre chargé la Gestion et de la Prévention des Inondations Issakha Diop, pour préparer le plan hivernal 2023. Dans ce sens, ils ont abordé les grandes lignes du plan triennal, afin de trouver les moyens de résoudre définitivement les inondations à Kaolack.



Les deux ministres ont pris des engagements forts, pour accompagner le Maire dans ses projets.