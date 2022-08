Développement local : Les communes de Malicounda-Ngueniene-Sandiara en croisade contre le chômage des jeunes

C'est le Président Macky Sall qui était attendu pour le lancement des travaux de l'Agropole Ouest de l’entente intercommunale entre Malicounda–Nguéniène–Sandiara. Finalement, c'est le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop qui procédera au lancement des travaux de la première zone de développement intercommunal.

Sur 1 160 ha, les communes vont mutualiser leurs ressources en vue d'impulser le développement local. Il est attendu la création de 5.000 emplois directs et 10.000 emplois indirects.

Selon le maire Maguette Sène, l'agriculture, moteur de l’économie avec une contribution au Produit intérieur brut (PIB) national de 17% en 2020, est un levier stratégique capable d’impulser le développement socioéconomique et réduire considérablement la dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Toutefois, il reconnaît que l’agriculture sénégalaise fait face à des contraintes, liées à un défaut de mécanisation et une grande dépendance aux aléas climatiques.

Ainsi, ce projet, mis en œuvre par Agricultiva, une filiale du groupe Mitrelli, permettra de prendre en charge les préoccupations liées notamment à la problématique de l’employabilité des jeunes et des femmes des trois communes. Des activités telles que l’élevage, la formation et le développement agricole, l’agrobusiness, entre autres y seront développés.

Toujours, selon Maguette Sène, ce projet est ''une réponse efficace à l’émigration clandestine et à l’exode rural en ce sens qu’il va fixer les jeunes dans leur terroir tout en leur offrant un emploi salarié décent et une opportunité d’investissement afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles''.

Pour sa part, Dr Serigne Guèye Diop, maire de Sandiara estime que cet Agropole Ouest, la troisième après celles du Sud et du Centre, constitue une pièce maîtresse dans la structuration de l’économie locale.

Mieux encore, il sera ''une solution à l’insécurité alimentaire, au déficit de la balance commerciale, et au chômage endémique des jeunes et des femmes'', promet Dr Serigne Guèye Diop.