Dialogue national : La lecture de l'universitaire Boubacar Siguiné Sy

À quelques heures de l'ouverture du dialogue national, il est essentiel de revisiter le concept de majorité d'idées autour des valeurs centrales de notre pays. En ce sens, après plus d'un demi-siècle de vie commune après les indépendances, il est important que nos compatriotes se retrouvent autour des fondements séculiers qui ont fait et continueront de faire du Sénégal une terre exceptionnelle d'ouverture, d'hospitalité, de tolérance, de justice, de cohésion et de progrès partagé, selon l'universitaire Boubacar Siguiné Sy.







À l'en croire, l'exception sénégalaise repose sur une haute idée du dialogue, des valeurs communes et surtout sur une vision d'un avenir commun d'unité, de paix, de respect, de justice et de solidarité.





Selon l'universitaire, le pays de Léopold Senghor, d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall, au-delà de la relative modicité de son étendue territoriale, de son envergure démographique, est partout connu, respecté, voire envié par la grandeur de son histoire, la qualité des femmes et des hommes, son ouverture démocratique, la solidité de ses institutions. Notre pays est davantage adulé par la richesse de ses valeurs ancestrales de dignité, d'honneur, d'humanité et une foi inébranlable en l'avenir dans l'entente, le travail et la solidarité.





En effet, dit-il, nous devons reconnaître que ces différentes valeurs qui cimentent notre unité, façonnent notre identité et déterminent nos attitudes, aptitudes et espérances ont été largement chahutées ces dernières années par une partie de notre classe politique, y compris la société dite "civile". Qui ne s'est pas interrogé, voire inquiété ces derniers temps des tournures graves et des dérives inadmissibles du débat politico-juridique dans certaines sphères de la vie nationale ?





C'est pourquoi il est salutaire que le chef de l'État, clé de voûte des institutions de la République, ait de nouveau lancé, après celui de 2019, un appel solennel au dialogue national des forces vives du pays de la Teranga afin de conjurer les menaces réelles, graves et profondes, internes et externes qui sont présentes sur le Sénégal.





En effet, dans un contexte délicat marqué par les conséquences de la grave pandémie de la Covid-19, du réchauffement climatique et de la guerre en Ukraine sur fond de rivalités États-Unis - Russie, d'une part, et d'autre part, États-Unis - Chine dans un environnement sécuritaire, économique et social difficile, le Sénégal a su rester résilient et prospectif afin d'asseoir son unité, sa stabilité et poursuivre avec des réels succès ses efforts remarquables de croissance inclusive dans maints domaines de la vie économique et sociale.





En ce sens, la signature du dernier accord de paix en Casamance est de très bon augure. En espérant que des préalables et des subterfuges ne devient le dialogue national de ses objectifs de consolidation de la démocratie sénégalaise, des solutions consensuelles et pragmatiques seront trouvées à court, moyen et long terme, au grand bonheur de nos compatriotes, à la veille de la prometteuse exploitation des ressources pétrolières et gazières dans l'unité, la paix, la prospérité et la solidarité, selon toujours l'universitaire.





L'intégrité territoriale, l'unité et la cohésion nationales, le respect des institutions ne sont et ne seront jamais négociables. Idem de la nature républicaine et laïque de l'État. Une majorité d'idées devraient se dégager sur les options, les stratégies et les priorités nationales de développement autour du Plan Sénégal émergent, dans une Afrique unie, responsable et solidaire.





Ainsi, les principaux acteurs devront s'entendre rapidement, entre autres, sur la place de l'agriculture au sens large, de l'éducation, de la formation, de la santé, de l'accès aux services sociaux, des jeunes et des femmes, des médias et réseaux sociaux.