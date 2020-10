Dialogue politique : Général Niang et Cie reçus par Macky Sall

Le président de la République a reçu, hier après-midi, au palais de la République, la Commission politique du Dialogue national dirigée par le Général Niang.





D'après L'AS, l'audience a été un moment fort d'échanges et de cordialité. Macky Sall en a profité pour les remercier, les féliciter et les encourager pour les différentes sollicitudes et au premier rang, le Président Famara Ibrahima Sagna.





Le Président Sall a salué le pragmatisme, le sens élevé de la République du Général Niang qui a conduit avec brio les travaux de la commission politique du Dialogue national, au vu du nombre et de l'importance des points de consensus issus des échanges inclusifs entre les acteurs.





Le Général Mamadou Niang était accompagné des membres de la commission cellulaire en rencontre restreinte alors que le chef de l'Etat avait à ses côtes ses plus proches collaborateurs : Aly Ngouille Ndiaye, Augustin Tine, Mor Ngom, etc.