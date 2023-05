Dialogue politique : Les raisons du scepticisme de Penda Mbow





Penda Mbow est d’accord sur le principe, concernant l’appel au dialogue lancé par le chef de l’Etat lors de son discours à la Nation du 3 avril dernier.





Cependant, elle n’est pas tellement sûre qu’il va se tenir. L'invitée du "Jury du dimanche" explique que les circonstances actuelles ne permettent pas la tenue d’un dialogue fécond. « Je dis depuis des années que le président Macky Sall doit prendre des initiatives pour appeler au dialogue et à l’apaisement. Je l’ai dit et répété. Par conséquent, je ne peux pas être contre l’appel au dialogue du président, a-t-elle expliqué. Mais c’est le contexte qui est extrêmement difficile. On ne peut pas aller au dialogue en gardant ses positions justement difficiles pour l’autre. Il faut renoncer à un certain nombre de choses pour aller vers le dialogue. Je crois que le contexte actuel ne pourra pas permettre un dialogue approfondi et un dialogue qui va aller vers des conclusions importantes pour l’avenir du pays », note-t-elle.





Selon Penda Mbow, il faut régler les conditions liées à la prochaine Présidentielle. Dans ce dessein, elle propose de régler les questions pratiques comme le parrainage.





Mais “le vrai dialogue, qui va apporter le vrai changement et insister sur les réformes en profondeur de cette société, de la gestion de l’État, des institutions, ne pourra avoir lieu qu’après la Présidentielle 2024, quand les esprits seront plus calmes, moins crispés".