Dic : Houleuse confrontation entre Baye Niasse et Fatoumata Ndiaye (Fouta Tampi)

Le mouvement Fouta Tampi lave son linge sale à la division des investigations criminelles (Dic). Confrontés devant les enquêteurs, la coordonnatrice de Fouta Tampi, Fatoumata Ndiaye et son camarade Thierno Seydou Thiam alias Baye Niasse ont eu des échanges très houleux, informe l’avocat de ce dernier, Me Khoureyssi Ba.



Convoqué à nouveau ce mardi après une première audition vendredi dernier suite à une plainte de sa consœur Fatoumata Ndiaye, Baye Niasse avait accusé cette dernière d’avoir reçu deux véhicules et une maison. « C’est pour cette raison qu’elle a subitement changé de discours » avait-il soutenu lors d’une interview accordée à Seneweb la semaine dernière.