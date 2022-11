Différence de traitement entre Pape Alé Niang et Awa Barkallah : Les précisions de Moussa Bocar Thiam

Awa Barkallah, Journaliste

Un débat agite les réseaux sociaux depuis l’arrestation de Pape Alé Niang : pourquoi l’État du Sénégal a sévi contre le journaliste sénégalais et non contre Awa Barkallah ? Cette dernière est la rédactrice en chef de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en Afrique de l’Ouest, ce réseau de journalistes qui a divulgué le contrat d’armement de 45 milliards F CFA signé entre l’Etat du Sénégal et un présumé trafiquant d’armes nigérien, Aboubacar Hima alias « Petit Boubé ». Un contrat estampillé secret défense.

À lire aussi :

https://www.seneweb.com/news/ Societe/contrat-avec-petit- boube-l-auteur-de-l-e_n_ 392117.html

Interpellé sur cette question, lors du Grand Jury, le ministre de la communication, Moussa Bocar Thiam, a menacé : « Je vous réponds clairement que ces infractions ne seront pas impunies. Il est clair que l’Etat du Sénégal, qui a la responsabilité de veiller au respect des lois et règlements de ce pays, prendra toutes les mesures nécessaires »