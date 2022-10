[Vidéo] Diomaye Faye se prononce sur la convocation imminente de Sonko

Bassirou Diomaye Faye sur le dossier Sonko-Adji Sarr

La convocation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, dans l’affaire de viols présumés l’opposant à la jeune masseuse Adji Sarr, serait « imminente ». Mais Bassirou Diomaye Faye, un de ses lieutenants, préfère attendre la suite des évènements. « On attend de voir », a-t-il confié à Seneweb tv. « On ne peut pas concevoir que tu fasses une prise de conscience, regrettant les torts causés à des personnes (loi d’amnistie) et tu cherches, parallèlement, à causer encore des torts et des fautes à un individu », a déclaré le président des cadres de Pastef.





Pour M. Faye, Ousmane Sonko n’a jamais demandé à ce que les Sénégalais fassent recours à la violence pour empêcher la justice de faire son travail. « La dernière fois, il avait demandé à ce que les militants et sympathisants restent chez eux. Mais si les gens décident spontanément de passer la nuit chez Sonko, on n’y peut rien », a-t-il rappelé, indiquant, par ailleurs, que « tous les éléments du dossier prouvent qu’il est irréprochable ».