Diouf Sarr lâche une bombe : «Les terres de l’aéroport n’appartiennent pas aux Lébous»

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, est plus que catégorique.



Le maire de Yoff a signifié à ses administrés que les terres de l’aéroport de Dakar appartiennent à l’État du Sénégal et non aux Lébous.



«Il n’y a rien dont dispose la commune de Yoff au niveau de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. On ne nous a rien donné qui puisse faire l’objet d’un partage. Soyons clairs», tonne-t-il.



Selon Le Quotidien qui donne la nouvelle, Diouf Sarr s’exprimait au cours d’une réunion d’information.



L'édile de Yoff de rappeler que le livre foncier du Sénégal ne mentionne nulle part que ces terres appartiennent à Ngor, Ouakam et Yoff.



Sur les 20 ha, le ministre de la Santé précise qu’il s’agit d’un lotissement administratif de l’État à l’intérieur de la commune.



Cependant, relève Abdoulaye Diouf Sarr, Yoff dispose de 10 ouvrages dans ce projet.



Il s'agit d'une maison de la femme, d'une maison de jeunes, de l’extension de la commune, d'un daara moderne, d'une maternité, d'une école maternelle, d'un collège d’enseignement…