Diouf Sarr : «On a mis des saboteurs de ma campagne dans le gouvernement»

Abdoulaye Diouf Sarr ne goûte pas son sort au sein de la mouvance présidentielle. Il a laissé entendre qu’on lui a fait avaler de grosses couleuvres.



Lors de l’installation d’un mouvement politique acquis à sa cause, l’ancien ministre de la Santé et maire de Yoff, repris par Source A, a affirmé que des «saboteurs» de sa campagne lors des élections locales ont été nommés dans le gouvernement Amadou Ba. Une façon de dire que ceux qui ont contribué à l’échec de sa réélection ont été promus.



Et ce n’est pas tout. Abdoulaye Diouf Sarr affirme qu’il a d’ailleurs été injustement démis de ses fonctions de ministre de la Santé. «Une ambiance globale suffit pour motiver une décision. On peut mettre le décideur dans un écosystème qui conditionne sa compréhension des choses», suggère-t-il.



Malgré tout, l’ancien maire de Yoff affirme que son soutien au chef de l’État reste sans faille. «Il faut comprendre que le pays nous est plus cher que tout cela, avance-t-il. On estime que celui est en train de bâtir ce pays s’appelle Macky Sall. Et je retiens que toutes ces considérations ne touchent pas mon engagement politique. Ce qui fonde mon engagement politique est plus puissant que tout cela.»