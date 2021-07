Diouf Sarr : "La mobilisation des jeunes par rapport à la vaccination me rassure"

La pandémie de Covid-19 n'est plus une affaire de vieux, surtout avec le nouveau variant Delta qui touche plus les jeunes. Conscients qu'ils ne sont plus épargnés, c'est la ruée des jeunes vers la vaccination. Une prise de conscience soudaine qui rassure le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.