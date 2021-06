Discours ''violent'' : Le député Mamadou Oury Bailo Diallo tacle sévèrement Ousmane Sonko

Le député de la mouvance présidentielle et maire de Vélingara, Mamadou Oury Diallo, est très remonté contre son collègue Ousmane Sonko, suite à la sortie critique de ce dernier sur la tournée économique du président Macky Sall.





Il traite le patron du Pastef d'homme politique belliqueux. ''Ousmane Sonko n'est pas un patriote. Car, être opposant n'est pas une raison pour avoir un discours belliqueux. A chaque fois qu'il parle, on ressent de la violence et de la haine dans les mots qu'il utilise'', a lancé le parlementaire lors d'une rencontre avec ses partisans, suite à sa nomination à la Commission comptabilité et contrôle du budget de l'Assemblée nationale.





''On dirait qu'il n'aime pas le pays. Et il est toujours en contradiction avec ses propos, en allant rencontrer des hommes politiques du pays qu'il a toujours insultés'', accuse le maire de Vélingara.