Double filtrage parrainage/caution: « On veut créer une démocratie de riches » (Decroix)

And Jeuf/Pads est fin prêt pour les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Avec près de 60 000 parrainages et les 15 millions de francs Cfa de caution en poche, Aj/Decroix s’est conformé aux nouvelles règles du jeu politique. Cependant, Mamadou Diop Decroix et Cie dénoncent vigoureusement ce double filtrage (parrainage, caution) qui, selon eux, est une mesure discriminatoire.





« Le parrainage et la caution sont des moyens d’exclusion. Il n’y a pas lieu de créer une redondance dans le filtrage. Soit on fait le parrainage et on ne met pas la caution ou vice-versa. Mais mettre et la caution de 15 millions et le parrainage, nous estimons que c’est une mesure discriminatoire que nous dénonçons. Cette caution est trop onéreuse. J’ai l’impression qu’on veut créer une démocratie de riches », fulmine Mamadou Diop Decroix face à la presse, ce mardi.





Ainsi, pour éviter les contestations qui aboutissent souvent aux conflits post-électoraux, il a appelé au retour aux règles consensuelles de la dévolution démocratique du pouvoir.





« Nous allons dans les jours à venir présenter notre coalition »





Déterminé à briguer le suffrage des sénégalais quoiqu’il advienne, AJ ne ferme pas pour autant ses portes aux autres partis et coalitions de l’opposition. Selon Decroix, à défaut d’avoir une coalition unique il faut une large coalition de l’opposition pour gagner les élections et imposer la cohabitation.