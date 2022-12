DPG : Amadou Bâ a séduit Mankeur Ndiaye et Seydi Gassama

«Plus d’une fois dans l’histoire, les Sénégalaises et les Sénégalais ont su faire preuve de grandeur pour taire les divergences du moment, au prix du sacrifice de leurs intérêts ou au péril de leur vie, afin de privilégier la concorde, la paix et la cohésion. PM dixit dans sa DPG

Réagissant à ce tweet, le Représentant d’Amnesty au Sénégal, Seydi Gassama, a lui aussi loué le Premier ministre.

Exactly

Il est temps que des hommes de paix comme lui prennent le bâton de pèlerin pour construire des ponts entre pouvoir et opposition pour la stabilité du pays. C'est possible. Pour le moment on entend que les va-t-en-guerres des deux camps.