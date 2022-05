Dr Babacar Diop aux Thiessois : "Aidez-moi à transformer cette ville !"

Dr Babacar Diop, Maire de Thiés

C'est l'appel lancé par le maire de la ville de Thiès. Dr Babacar dit avoir un ambitieux programme pour changer le visage de la ville de Thiès. Notamment, l'environnement de la capitale du rail.





Suite au lancement des opérations de nettoiement, la ville de Thiès a réceptionné 100 bacs à ordures. Un matériel acheté en partie par la ville. L'UCG et le ministère en charge de l'Urbanisme, de l'hygiène publique et du logement ont aussi mis la main à la pâte.





"Nous avons un ambitieux projet pour cette ville, Thiès est une ville fantôme, Thiès est une ville sans éclairage public, une ville sans toilettes publiques, sans poubelles publiques, une ville sans espaces verts publics. C’est inacceptable, trop de désordre, trop d’occupations anarchiques dans cette ville, nous sommes engagés aujourd’hui à remettre l’éclairage », promet le nouveau maire de Thiès. Dr Diop d’indiquer que « l’UCG avait d’abord un plan et nous avions besoin de 100 bacs à ordures de 660 litres; l'UCG s’est engagée à prendre une partie, les 50, et nous la mairie de Ville les autres, 50 bacs. Le ministère nous envoie ses services; ça se passe bien. Dès la semaine prochaine nous mettrons à la disposition de l’UCG 250 agents du Fera, plus le personnel de l’Ucg. Tout ceci pour atteindre notre objectif de ‘Thiès ville propre’ et parce que nous devons réussir le cadre de vie. Je l’ai indiqué, nous avons le même objectif » a renchéri Dr Babacar Diop.





Thiès, une ville mal éclairée





Mais c’est l'insalubrité et l’éclairage public qui semblent le plus préoccuper le maire de Thiès. « Dès ma prise de fonction, j’ai initié un ambitieux programme intitulé ‘Thiès ville propre’ dont la première phase a été l’opération de nettoiement et de désencombrement qui a duré trois semaines et qui a été une grande réussite. Après cette opération, nous nous sommes rendu compte qu’il nous fallait un plan de pose de bacs à ordure pour aider les populations dans la collecte et le ramassage des déchets », ajoute-t-il.









« L’insécurité, elle, est présente. Ça je peux le dire en tant que maire de Thiès: je circule la nuit, je travaille la nuit avec la police, les services d’hygiène. Le jour de la Korité je me suis déplacé seul à la promenade des Thiessois. Je n’étais pas fier, les jeunes sont sortis sur la place de France. Cette place était noire, sombre. Je l’ai dit au préfet; nous nous sommes engagés dans les prochaines semaines à remettre l’éclairage public dans cette ville" promet le maire.