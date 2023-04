Dr Babacar Diop signe la charte du F24

Le Maire de Thiès Dr Babacar Diop informe ses compatriotes que «son parti FDS-Les Guelwaars a signé la charte de la plateforme de lutte des Forces Vives dénommée F24».





L'édile de la cité du rail estime que «cette charte a été co-construite dans une démarche inclusive, avec la participation de toutes les forces vives de la nation».





Il remarque que cette charte «représente une étape importante dans (la) lutte pour un Sénégal plus juste et plus respectueux des principes démocratiques».