Dr Malick Diop : « Le Ter est moins cher et plus confortable que les taxis »

Dr Malick Diop sur le Ter

A la question de savoir si le tarif du transport en Train express régional (Ter), est trop élevé pour le Sénégalais lambda, le Docteur Malick Diop répond par la négative.





« Sans commune mesure, le TER n'est pas cher. Quand vous prenez un taxi pour aller à Thiaroye ou Diamniadio, vous payez plus. Et c'est plus confortable que les taxis », a réagi le Directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), interrogé, ce lundi, à la gare de Dakar en marge de la cérémonie de mise en circulation du Ter.